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ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО? ⟩ «Птичку жалко»: Илон Маск переименовал Twitter в Х

Limon.ee
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Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Официальный аккаунт компании Twitter в одноименной соцсети в понедельник, 24 июля был переименован в Х. 

Фирменный логотип с изображением синей птицы заменили на белую букву Х на черном фоне. Глава Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Ранее Илон Маск заявил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей в социальную сеть Twitter. 1 июня миллиардер рассказал о планах переименования Twitter в X. 22 июня он заявил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.

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