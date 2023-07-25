ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО? ⟩ «Птичку жалко»: Илон Маск переименовал Twitter в Х

Фирменный логотип с изображением синей птицы заменили на белую букву Х на черном фоне. Глава Twitter Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Ранее Илон Маск заявил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей в социальную сеть Twitter. 1 июня миллиардер рассказал о планах переименования Twitter в X. 22 июня он заявил, что буква X появится на логотипе компании вместо птицы.