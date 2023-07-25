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Муж Инстасамки сделал ей подарок за 300 тысяч евро

Limon.ee
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Инстасамка
Инстасамка Фото: Instagram

Известная блогерша и певица, более известная под псевдонимом Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) поделилась радостной новостью. О ней она сообщила в своем Telegram-канале.

Муж звезды Олег Еропкин сделал ей роскошный подарок в виде автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей. К сообщению она прикрепила эмодзи с поцелуями и сердечками, выражая свою радость.

Поздравления и вопросы о новом автомобиле не заставили себя долго ждать от поклонников Зотеевой. Но блогерша при этом пока не спешит делиться фотографиями своего дорогого подарка в сети.

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