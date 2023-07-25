Муж Инстасамки сделал ей подарок за 300 тысяч евро

Муж звезды Олег Еропкин сделал ей роскошный подарок в виде автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей. К сообщению она прикрепила эмодзи с поцелуями и сердечками, выражая свою радость.

Поздравления и вопросы о новом автомобиле не заставили себя долго ждать от поклонников Зотеевой. Но блогерша при этом пока не спешит делиться фотографиями своего дорогого подарка в сети.