Джастин Тимберлейк через адвоката запретил Бритни Спирс публиковать подробности их романа: в чем дело

Как сообщает The Sun, Бритни отложила релиз книги на четыре месяца из-за недовольства бывших возлюбленных Колина Фаррелла и Джастина Тимберлейка. Инсайдер раскрыл, что после того, как адвокаты знаменитостей потребовали преждевременно показать текст, часть писательского труда звезды была вычеркнута. Теперь фэны вряд ли дождутся каких-нибудь разоблачений этих двух парней. «Есть еще много ошеломляющих историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать», - поделился источник.