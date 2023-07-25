По шумихе вокруг мемуаров певицы, которые обещают миру новые скандалы и откровения, уже можно написать отдельную книгу. То мама Бритни Спирс распереживалась за излишнюю искренность дочери в рассказах, то экс-бойфренды вышли из себя. И последние, видимо, неплохо постарались, чтобы подробности их личной жизни свет так и не увидел, пишет Супер.
Джастин Тимберлейк через адвоката запретил Бритни Спирс публиковать подробности их романа: в чем дело
Как сообщает The Sun, Бритни отложила релиз книги на четыре месяца из-за недовольства бывших возлюбленных Колина Фаррелла и Джастина Тимберлейка. Инсайдер раскрыл, что после того, как адвокаты знаменитостей потребовали преждевременно показать текст, часть писательского труда звезды была вычеркнута. Теперь фэны вряд ли дождутся каких-нибудь разоблачений этих двух парней. «Есть еще много ошеломляющих историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать», - поделился источник.
Спирс, похоже, поняла, что проблем хватает. Тем более, только выбравшись из-под затяжной опеки, разбираться с гневными письмами от бывших вряд ли хочется. Да и те, в свою очередь, пригрозили серьезными судебными разборками. Но, думается, и без них грядущая премьера сыщет успех среди поклонников Бритни.