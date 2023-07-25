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Ему было 22: неожиданно скончался известный эстонский рэпер

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине рэпера Lil Nil. Молодой человек, у которого было много друзей, пошатнул свое здоровье. Покойся с миром, Нилс», - сообщает Sõru Saund на своей странице в Facebook. 

Lil Nil, настоящее имя Нильс Хенрик Сейманн, родился 2 декабря 2000 года. Музыкант должен был выступать в составе группы Wock Summer на концерте Sõru Saund. Это был бы первый концерт Wock Summer, и они планировали исполнить песни с готовящегося к выпуску альбома. Как и следовало ожидать, концерт Wock Summer не состоится, говорится в сообщении.

Участники группы и его близкие друзья все-таки решили устроить концерт в память своему лучшему другу.

Участник группы Wock Summer и друг Лил Нила marp$ рассказывает: «Мы с друзьями долго обсуждали этот вопрос и решили, что концерт Wock Summer определенно должен состояться в память Lil Nil'a. На этом фестивале все близкие друзья вместе, и Нильс заслуживает того, чтобы люди услышали его творчество».

Участники Wock Summer (Lil Till, marp$) дадут памятный концерт, посвещенный Лилу Нилу на сцене Lil Peo в пятницу вечером в 10 часов.

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