Ему было 22: неожиданно скончался известный эстонский рэпер

Lil Nil, настоящее имя Нильс Хенрик Сейманн, родился 2 декабря 2000 года. Музыкант должен был выступать в составе группы Wock Summer на концерте Sõru Saund. Это был бы первый концерт Wock Summer, и они планировали исполнить песни с готовящегося к выпуску альбома. Как и следовало ожидать, концерт Wock Summer не состоится, говорится в сообщении.

Участники группы и его близкие друзья все-таки решили устроить концерт в память своему лучшему другу.

Участник группы Wock Summer и друг Лил Нила marp$ рассказывает: «Мы с друзьями долго обсуждали этот вопрос и решили, что концерт Wock Summer определенно должен состояться в память Lil Nil'a. На этом фестивале все близкие друзья вместе, и Нильс заслуживает того, чтобы люди услышали его творчество».