Откуда пошла традиция оставлять чаевые

Версия № 1

Согласно распространенному предположению, своеобразный обычай зародился в Англии еще в XVI-XVII веках. Приверженцы «пятичасового чая» иногда задерживались в гостях допоздна, а несколько столетий тому назад выходить на улицу в темное время суток было еще менее безопасно, чем в современных реалиях. Поэтому зачастую вежливые хозяева размещали визитеров у себя дома. Для их комфортного пребывания требовались прибегать к слугам и лакеев, которые фактически были вынуждены работать сверхурочно и быстрее, чем обычно. Гости, в свою очередь, в качестве благодарности доплачивали прислуге.

Версия № 2

Другая популярная гипотеза гласит, что традиция появилась там же и примерно в то же время, но произошло это следующим образом. У посетителей таверн имелась возможность получить более быстрое обслуживание: для этого требовалось опустить монеты в специальный ящик. Считается, что они ударялись о стенки «копилки» и сигнализировали своим звоном о желании клиента получить напиток или блюдо в максимально сжатые сроки. Многие придерживаются именно этой версии, ведь она более точно отражают систему вознаграждения, которая действует и сейчас. Кстати, по-английски чаевые именуется «tips», что, вероятно, является аббревиатурой фразы «to ensure the prompt of service».

Версия № 3

В соответствии с менее популярной версией, чаевые «придумали» не самые законопослушные англичане. Под «to tip» якобы понималось «делиться с кем-то, отдать часть кому-то», поэтому данный термин использовали, вероятно, преступные группировки при разделении похищенных ценностей и денег. Либо, например, чаевые могли подразумевать под собой дачу взятки.