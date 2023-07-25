В США акула съела улов рыбака и оставила ему только рыбью голову

Американец Дональд Паркер вместе со своей командой отправился на рыбалку в залив Кейп-Код, где они планировали порыбачить. Мужчине удалось поймать рыбу, но вскоре из воды выпрыгнул морской хищник и откусил большую часть улова. На крючке у мужчины осталась только голова.