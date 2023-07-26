Прогноз нумеролога на конец лета: три числа, которые расскажут о том, чего ждать в августе

В этом году конец лета полон ожиданий и планов, однако, чтобы с точностью быть готовыми к тому, что нас ждет, мы решили обратиться к нумерологии.

Нумеролог Марияна Анаэль рассказала, что нас ждет в следующем месяце, кому надо уделить внимание и чего следует остерегаться перед началом осени.

Август 2023 года в сумме выдает цифру 15 (месяц – 8 и год 2023 – 7), если сложить единицу и пятерку еще раз, то мы будем смотреть на три числа 6, 8 и 15. О влиянии каждого подробнее.

8

Восьмерка символизирует справедливость, баланс, порядочность, честность и взвешенность. Эти качества нужно будет проявлять везде. Велика вероятность различных проверок на прочность.

Август будет напряженным месяцем в политической сфере. Скорее всего, будут происходить серьезные баталии. Понадобятся рассудительность, логичность и рациональность. Это некий процесс экзамена.

Могут быть приняты новые законы, новые договорные обязательства. Поэтому последний летний месяц подойдет для решения юридических дел.

Также возможно появление несправедливых осуждений и ложных обвинений, и потому стоит избегать оценочного мнения. Очень важно понимать, анализировать и отпускать ситуации для кармической проработки.

15

Число 15 символизирует авантюрные ситуации и втягивание в грязные игры, сомнительные сделки, а также давление конкурентов. При этом в августе высока вероятность получения легких денег, славы и популярности.