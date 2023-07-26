Прогноз нумеролога на конец лета: три числа, которые расскажут о том, чего ждать в августе

Этим летом мы успели загадать заветные желания в день летнего солнцестояния, затем наблюдали суперлуние и чувствовали влияние новолуния. Конец июля приносит нам еще одно астрологическое событие: уже с 23 числа начинается ретроградное движение планеты Венеры, которое продлится вплоть до 4 сентября. Соответственно, август тоже можно назвать месяцем больших перемен, пишет peopletalk.ru.
В этом году конец лета полон ожиданий и планов, однако, чтобы с точностью быть готовыми к тому, что нас ждет, мы решили обратиться к нумерологии.
Нумеролог Марияна Анаэль рассказала, что нас ждет в следующем месяце, кому надо уделить внимание и чего следует остерегаться перед началом осени.
Август 2023 года в сумме выдает цифру 15 (месяц – 8 и год 2023 – 7), если сложить единицу и пятерку еще раз, то мы будем смотреть на три числа 6, 8 и 15. О влиянии каждого подробнее.
8
Восьмерка символизирует справедливость, баланс, порядочность, честность и взвешенность. Эти качества нужно будет проявлять везде. Велика вероятность различных проверок на прочность.
Август будет напряженным месяцем в политической сфере. Скорее всего, будут происходить серьезные баталии. Понадобятся рассудительность, логичность и рациональность. Это некий процесс экзамена.
Могут быть приняты новые законы, новые договорные обязательства. Поэтому последний летний месяц подойдет для решения юридических дел.
Также возможно появление несправедливых осуждений и ложных обвинений, и потому стоит избегать оценочного мнения. Очень важно понимать, анализировать и отпускать ситуации для кармической проработки.
15
Число 15 символизирует авантюрные ситуации и втягивание в грязные игры, сомнительные сделки, а также давление конкурентов. При этом в августе высока вероятность получения легких денег, славы и популярности.
Самое важное по числу 15 – преодолеть гордыню. Август является хорошим месяцем для создания успешного бизнеса. Управление массами в этот период выйдет на передний план. Кроме того, будет большая концентрация энергии и ощущение накала страстей.
Если говорить про отношения, то в этом месяце они будут яркими и страстными. Причем страсть может граничить с одержимостью. У людей, состоящих в созависимых отношениях, появится возможность выйти из них.
6
Цифра 6, которая отвечает за любовные дела, предупреждает о том, что в этом месяце нужно избегать любовных треугольников. Главный ее посыл – умение бескорыстно отдавать светлое чувство другому человеку. Это также означает и то, что конфликт между разумом и чувствами будет практически неизбежен.
Шестерка – знак коммуникации. На передний план будет выходить обмен информацией, мыслями. Она также означает моральную ответственность за своих близких: могут приехать дальние родственники или надо будет уделить большее внимание своим детям, а возможно, и заняться домом. Ожидается сближение с друзьями, а также появление необходимости сделать судьбоносный выбор. Могут появиться новые союзы как в партнерстве, так и по бизнесу.
Август – хороший месяц для заключения брака. Возможно, придется принимать решение сердцем, а не мозгом. Однако не стоит строить замки из песка и наделять их высокими ожиданиями, потому что шестерка влияет на возникновение неоправданных иллюзий.