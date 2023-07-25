СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ! ⟩ Смотрите, как выглядит 54-летняя Дженнифер Лопес в бикини

«Дженнифер подает пример, каждый день напоминая нам, что у красоты нет срока годности. Никогда не поздно (или слишком рано) стать тем, кем ты хочешь быть. Вот почему мы считаем, что каждый год + это подарок, который нужно отпраздновать!» - написали в посте.