СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ! ⟩ Смотрите, как выглядит 54-летняя Дженнифер Лопес в бикини

На Instagram-странице бренда средств по уходу за собой Jlo Beauty, владелицей которого является 54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, 24 июля разместили ее фото, сделанное на яхте.
Лопес запечатлена в желтом бикини, наклонившись вперед. Пост появился в день рождения актрисы.
«Дженнифер подает пример, каждый день напоминая нам, что у красоты нет срока годности. Никогда не поздно (или слишком рано) стать тем, кем ты хочешь быть. Вот почему мы считаем, что каждый год + это подарок, который нужно отпраздновать!» - написали в посте.
Авторы страницы призвали подписчиков оставлять поздравления для звезды в комментариях. Посмотреть эту публикацию в Instagram