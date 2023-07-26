ТАЛАНТ ИЛИ МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ? ⟩ Эстонский шоумен продает свою картину по цене тридцати семи минимальных зарплат

Внимательного пользователя социальных сетей Ану привлекло внимание сообщение шоумена и политика Ханнеса Вырно, в котором он высказывает свое мнение о системе образования. В конце колонки Вырно опубликовал фото своей картины. Ану была шокирована, узнав цену. «28 500 евро! Боже, это же не Конрад Мяги,» - комментирует Ану.