Эстонский шоумен и политик Ханнес Вырно продает свою картину в социальных сетях по очень высокой цене. Одна из читательниц ужаснулась такой цифре: «Боже, это же не Конрад Мяги»!
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ТАЛАНТ ИЛИ МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ? ⟩ Эстонский шоумен продает свою картину по цене тридцати семи минимальных зарплат
Внимательного пользователя социальных сетей Ану привлекло внимание сообщение шоумена и политика Ханнеса Вырно, в котором он высказывает свое мнение о системе образования. В конце колонки Вырно опубликовал фото своей картины. Ану была шокирована, узнав цену. «28 500 евро! Боже, это же не Конрад Мяги,» - комментирует Ану.