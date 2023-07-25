«Меня прогнали»: пожилой сосед-ветеран Меган Маркл и принца Гарри заявил, что супруги его обидели

41-летняя бывшая американская актриса и 38-летний британский принц после сложения королевских полномочий обосновались в закрытом анклаве в элитном районе Санта-Барбары в Калифорнии. Меган и Гарри купили просторное поместье в 2020 году за 15 миллионов долларов. Помимо основного особняка на девять спален здесь есть гостевой дом, бассейн, теннисный корт и прочие удобства.

По соседству с ними живут Опра Уинфри, Гвинет Пэтроу, Ариана Гранде, Орландо Блум и другие артисты. И если со звездными обитателями Монтесито герцоги Сассекские пытаются наладить связь, то с соседями рангом поменьше ведут себя грубо. Так, Меган и Гарри предложили преподать урок этикета после того, как они отвергли 88-летнего ветерана ВМС США.

Пенсионер попытался познакомиться с парой, чтобы продемонстрировать добрососедское отношение, но его ждало горькое разочарование - супруги не проявили элементарную вежливость. По словам Фрэнка Макгинити, он хотел подарить герцогам несколько своих самодельных фильмов о местной истории.

«У меня большой дом рядом с собственностью Гарри и Меган. Я живу в гостевом доме, а главный дом сдаю в аренду. Я живу в паре шагов от бывших королевских особ. Гарри и Меган живут на участке Олд Маккормик, и я подошел к их воротам с фильмами на компакт-диске. Однако они не заинтересовались», - рассказал Фрэнк в своих мемуарах «Убирайся со своей улицы».

На входе в поместье мужчину встретил охранник, который даже не открыл ему ворота. «Парень у ворот отверг меня и не захотел брать фильм, просто сказав: "Им это неинтересно". Я всего лишь пытался вести себя по-соседски», - цитирует New York Post ветерана.

Макгинити пояснили, что герцоги Сассекские практически не участвуют в жизни местного сообщества. Он удивился, почему супруги вообще выбрали для жизни это тихое местечко. «Мы их здесь не часто видим. Удивительно, что они поселились по соседству с нами. Здесь живут, как правило, люди постарше. Сюда приходят умирать слоны», - пошутил пенсионер.