Что на самом деле надо есть, когда тянет на сладкое и вредное: учимся распознавать сигналы организма правильно

Постоянное чувство голода и желание съесть что-то не очень полезное как правило связано с тем, что организм недополучает энергию или некоторые питательные вещества, и организм хочет получить их с избытком пищи.

Но его можно обхитрить - с пользой для него же!

Если тебе хочется темного шоколада, то, значит, тебе не хватает магния. Отложи плитку и лучше съешь орехи (например, горсть миндаля) или банан.

Если тебе хочется конфет, леденцов, мармелада и любых других сладостей, то тебе не хватает глюкозы. Лучше съешь какие-нибудь овощи или фрукты.