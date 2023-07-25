«Ведущий свадьбы, который не должен был иметь отношения к разрезанию торта, взял его в руки и разрезал, а затем подал гостям на блюдцах, словно свиньям», - описывает свадебное торжество недавно вышедшая замуж эстонка, которая считает, что всё прошло далеко не идеально. Причиной для грусти, по ее словам, стал свадебный ведущий, имя которого мы обязательно раскроем чуть ниже в тексте. Тамада опровергает критику и утверждает, что конфликт начался из-за того, что он решил резко ответить невесте: «Я осмелился сказать, что я делаю свою работу, не делайте ее невозможной».