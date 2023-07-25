«Ведущий свадьбы, который не должен был иметь отношения к разрезанию торта, взял его в руки и разрезал, а затем подал гостям на блюдцах, словно свиньям», - описывает свадебное торжество недавно вышедшая замуж эстонка, которая считает, что всё прошло далеко не идеально. Причиной для грусти, по ее словам, стал свадебный ведущий, имя которого мы обязательно раскроем чуть ниже в тексте. Тамада опровергает критику и утверждает, что конфликт начался из-за того, что он решил резко ответить невесте: «Я осмелился сказать, что я делаю свою работу, не делайте ее невозможной».
«К сожалению, нет худа без добра, поэтому я решила сделать еще одну публикацию о нашей свадьбе, которая не была идеальной», - признается Агнес (имя изменено, известно редакции) в социальных сетях. Она добавляет: «Наше свадебное торжество было фантастическим благодаря нашим дорогим друзьям, которые смогли повеселиться, вкусному кейтерингу, красивым цветам, группе и диджею».
Единственное, что омрачило самый счастливый день для Агнес, - это свадебный ведущий: «Однако на свадебном банкете была одна крупная ложка дегтя в бочке меда, и это был наш свадебный ведущий».