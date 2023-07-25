Пути назад не будет: Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых перевернется в августе

Представители воздушного знака ощутят на собственной шкуре, как это, когда карманы ломятся от денег. Павел Глоба уверен, что в августе на Близнецов свалится финансовая удача. Есть вероятность крупного выигрыша, а знакомые вернут старые долги. Кроме того, Близнецы наконец-то начнут получать прибыль от своих проектов.

Представители водного знака окунутся в новую реальность. В августе Скорпионам откроются все пути, они смогут разрешить даже самые серьезные проблемы. Им удастся расквитаться с долгами, а также наладить отношения с родными. Семейным Скорпионам Павел Глоба предрекает гармонию в отношениях, а Скорпионам-одиночкам - любопытное знакомство, которое может перерасти в бурный и страстный роман. Август - прекрасное время для любых начинаний и творчества.