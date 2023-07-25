Это был ад: Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон

Оскароносный актер Мэтт Деймон является одним из тех счастливых мужчин, который может похвастаться тем, что его целовала Скарлетт Йоханссон - вместе артисты сыграли в 2011 году в комедийной драме «Мы купили зоопарк».

Правда, по признанию Деймона, поцелуй этот хоть и запомнился ему на всю жизнь, но, увы, не с положительной стороны. «Это был ад», - рассказал он во время игры для LadBible в рамках рекламной кампании фильма «Оппенгеймер».

Актер, обсуждая со своей коллегой Эмили Блант тему поцелуев на съемочной площадке, со смехом вспомнил неловкую ситуацию, в которую он попал со Скарлетт Йоханссон.

По словам Деймона, после нескольких дублей их с Йоханссон поцелуя, они отправились на обед в полной уверенности, что все закончилось. Когда они вернулись на съемочную площадку, их ждал сюрприз.