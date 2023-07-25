ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Обочины на Родосе полны мертвых животных

Лесные пожары бушуют на Родосе уже несколько дней. Видео, снятое в воскресенье, демонстрирует печальное зрелище: мертвые животные лежат на обочинах проезжей части в результате лесных пожаров, пишет Iltalehti.
Финское туристическое агентство Tjäreborg отменило все поездки на Родос, Линдос, Пефкос, Хиотарис и Лардос до 6 августа.
Туристическое агентство Tui, расположенное в Хельсинки, отменяет все поездки на Родос до пятницы 28 июля. По сообщению агентства, обратные рейсы в Финляндию будут выполняться в обычном режиме, пишет Elu24.
Шарлотте Джек из Порвоо, забронировавшая с подругой поездку на Родос на следующую неделю через компанию Aurinkomatkat, хотела отменить поездку из-за сильных пожаров, пишет IltaSanomat.
«В понедельник подруга звонила в отдел обслуживания клиентов два часа, но так и не смогла дозвониться», - рассказывает Джек. Она добавляет, что позже ей сообщили, что поездка не отменяется, но может быть перенесена на другию даты.
Компания Aurinkomatkat предлагает бесплатное право обмена на все поездки на Родос с датами вылета в период с 23 июля по 31 июля 2023 года.
With wildfires & #heatwaves hammering Rhodes, Greece etc, how about heading instead to Switzerland for a relaxing break?pic.twitter.com/tfOzJ2rNQJ— John Gibbons (@think_or_swim) July 24, 2023
Джек не смогла найти альтернативную поездку в том же ценовом диапазоне на подходящую неделю. «Все предлагаемые пакеты стоят около 1500 евро, а я заплатила за свою поездку 700 евро, - говорит она. - Мы спросили, можно ли поменять путевку на вылет в последнюю минуту, но турфирма ответила, что путевку еще нужно выбрать».
Джек говорит, что пока не знает, что будет с ее поездкой на Родос на следующей неделе. «Трудно поверить, что придется отправиться в отпуск в разгар пожаров, когда вестибюли многих гостиниц заполнены эвакуированными», - говорит Джек.
Одной из тех, кто отменил свою поездку из-за стихийного бедствия, является Пяйви Каасалайнен, которая должна была уехать из Тампере на Родос с сыном 25 июля, пишет Iltalehti.
«Интересно, когда люди спят на пляжах и в школах, а у местных нет крыши над головой, что туристов все еще возят на Родос», - поражена женщина.
По имеющейся информации, Каасалайнен не получит свои деньги за поездку, потому что AirBaltic проводит вылеты на Родос.
«Вчера AirBaltic не согласилась обсуждать возврат средств за отмену, но в грубой форме заявила, что ничего не вернет. Мне дали номер телефона шведской компании, занимавшейся бронированием отеля. Но я быстро перебронировала свою поездку на другой остров и договорилась с AirBaltic», - рассказывает Каасалайнен.
Мари Канерва, менеджер по связям с общественностью компании Aurinkomatkat, сообщила Ilta-Sanomat, что местные сотрудники компании проверили все пункты назначения и пришли к выводу, что поездки туда по-прежнему безопасны.
Holy Smokes! Look at the size of the burn scar on the island of #Rhodes. No wonder the evacuation was so large. Will there be anything left of this island by 2030 at this rate of drought, global warming and wildfires? pic.twitter.com/eSSNg1JKNE— Peter Dynes (@PGDynes) July 24, 2023
Пожары усиливаются
По данным компаний Aurinkomatkat, Tjäreborg и Tui, если туристическая поездка прерывается из-за лесного пожара, то клиенты имеют возможность получить компенсацию за прерванный отдых.
Однако туроператоры пока не могут дать более подробную информацию о том, при каких условиях возможна омпенсация и как возможные суммы связаны с ценой путевки.
Компании Tjäreborg и Aurinkomatkat обещают связаться со всеми клиентами, которых пришлось эвакуировать, отдельно и принять решение о размере компенсации в каждом конкретном случае.
Обочины полны мертвых животных
Ситуация в центральной части острова Родос ужасна, сообщает Iltalehti.
В конце августа у жительницы острова Анны Гумарас запланирована поездка в деревню Аполлона, расположенную в непосредственной близости от района пожара, где проживает ее семья. «Сейчас повсюду черный пепел, а обочины полны мертвых животных. Также много бездомных собак и кошек, которых нельзя эвакуировать вместе с людьми», - рассказывает она о ситуации.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!