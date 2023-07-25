ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Обочины на Родосе полны мертвых животных

Джек говорит, что пока не знает, что будет с ее поездкой на Родос на следующей неделе. «Трудно поверить, что придется отправиться в отпуск в разгар пожаров, когда вестибюли многих гостиниц заполнены эвакуированными», - говорит Джек.

Одной из тех, кто отменил свою поездку из-за стихийного бедствия, является Пяйви Каасалайнен, которая должна была уехать из Тампере на Родос с сыном 25 июля, пишет Iltalehti.

«Интересно, когда люди спят на пляжах и в школах, а у местных нет крыши над головой, что туристов все еще возят на Родос», - поражена женщина.

По имеющейся информации, Каасалайнен не получит свои деньги за поездку, потому что AirBaltic проводит вылеты на Родос.

«Вчера AirBaltic не согласилась обсуждать возврат средств за отмену, но в грубой форме заявила, что ничего не вернет. Мне дали номер телефона шведской компании, занимавшейся бронированием отеля. Но я быстро перебронировала свою поездку на другой остров и договорилась с AirBaltic», - рассказывает Каасалайнен.

Мари Канерва, менеджер по связям с общественностью компании Aurinkomatkat, сообщила Ilta-Sanomat, что местные сотрудники компании проверили все пункты назначения и пришли к выводу, что поездки туда по-прежнему безопасны.