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ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Обочины на Родосе полны мертвых животных

Крислин Метсанурм Limon.ee
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На Родосе после лесных пожаров лежат мертвые животные
На Родосе после лесных пожаров лежат мертвые животные Фото: Lefteris Damianidis

Лесные пожары бушуют на Родосе уже несколько дней. Видео, снятое в воскресенье, демонстрирует печальное зрелище: мертвые животные лежат на обочинах проезжей части в результате лесных пожаров, пишет Iltalehti. 

Финское туристическое агентство Tjäreborg отменило все поездки на Родос, Линдос, Пефкос, Хиотарис и Лардос до 6 августа.

Туристическое агентство Tui, расположенное в Хельсинки, отменяет все поездки на Родос до пятницы 28 июля. По сообщению агентства, обратные рейсы в Финляндию будут выполняться в обычном режиме, пишет Elu24.

Шарлотте Джек из Порвоо, забронировавшая с подругой поездку на Родос на следующую неделю через компанию Aurinkomatkat, хотела отменить поездку из-за сильных пожаров, пишет IltaSanomat.  

«В понедельник подруга звонила в отдел обслуживания клиентов два часа, но так и не смогла дозвониться», - рассказывает Джек. Она добавляет, что позже ей сообщили, что поездка не отменяется, но может быть перенесена на другию даты.

Компания Aurinkomatkat предлагает бесплатное право обмена на все поездки на Родос с датами вылета в период с 23 июля по 31 июля 2023 года.

Джек не смогла найти альтернативную поездку в том же ценовом диапазоне на подходящую неделю. «Все предлагаемые пакеты стоят около 1500 евро, а я заплатила за свою поездку 700 евро, - говорит она. - Мы спросили, можно ли поменять путевку на вылет в последнюю минуту, но турфирма ответила, что путевку еще нужно выбрать».

Джек говорит, что пока не знает, что будет с ее поездкой на Родос на следующей неделе. «Трудно поверить, что придется отправиться в отпуск в разгар пожаров, когда вестибюли многих гостиниц заполнены эвакуированными», - говорит Джек.

Одной из тех, кто отменил свою поездку из-за стихийного бедствия, является Пяйви Каасалайнен, которая должна была уехать из Тампере на Родос с сыном 25 июля, пишет Iltalehti.

«Интересно, когда люди спят на пляжах и в школах, а у местных нет крыши над головой, что туристов все еще возят на Родос», - поражена женщина.

По имеющейся информации, Каасалайнен не получит свои деньги за поездку, потому что AirBaltic проводит вылеты на Родос.

«Вчера AirBaltic не согласилась обсуждать возврат средств за отмену, но в грубой форме заявила, что ничего не вернет. Мне дали номер телефона шведской компании, занимавшейся бронированием отеля. Но я быстро перебронировала свою поездку на другой остров и договорилась с AirBaltic», - рассказывает Каасалайнен.

Мари Канерва, менеджер по связям с общественностью компании Aurinkomatkat, сообщила Ilta-Sanomat, что местные сотрудники компании проверили все пункты назначения и пришли к выводу, что поездки туда по-прежнему безопасны.

Пожары усиливаются

По данным компаний Aurinkomatkat, Tjäreborg и Tui, если туристическая поездка прерывается из-за лесного пожара, то клиенты имеют возможность получить компенсацию за прерванный отдых.

Однако туроператоры пока не могут дать более подробную информацию о том, при каких условиях возможна омпенсация и как возможные суммы связаны с ценой путевки.

Этих туристов эвакуировали из пострадавших от пожара районов и разместили на закрытом "Каллития" в Венетоклио в центре города Родос
Этих туристов эвакуировали из пострадавших от пожара районов и разместили на закрытом "Каллития" в Венетоклио в центре города Родос Фото: IMAGO/Argyris Mantikos / Eurokinissi

Компании Tjäreborg и Aurinkomatkat обещают связаться со всеми клиентами, которых пришлось эвакуировать, отдельно и принять решение о размере компенсации в каждом конкретном случае.

Обочины полны мертвых животных

Ситуация в центральной части острова Родос ужасна, сообщает Iltalehti.

В конце августа у жительницы острова Анны Гумарас запланирована поездка в деревню Аполлона, расположенную в непосредственной близости от района пожара, где проживает ее семья. «Сейчас повсюду черный пепел, а обочины полны мертвых животных. Также много бездомных собак и кошек, которых нельзя эвакуировать вместе с людьми», - рассказывает она о ситуации.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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