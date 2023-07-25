Астролог Глоба предупредила три знака Зодиака о резких переменах с 25 июля

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака с 25 июля 2023 года.

По ее словам, открывающийся период будет достаточно спокойным и гармоничным, но в это время не стоит начинать новые дела, а лучше сосредоточиться на текущих задачах.

При этом для трех представителей зодиакального круга астролог прогнозирует резкие перемены с 25 июля.

Овнам рекомендуется проявить максимум сосредоточенности, так как энергетика периода принесет резкие перемен и высокую вероятность ошибки при принятии решения.

Представителям этого знака Зодиака не стоит верить партнерам по работе на слово, так как их обещания могут оказаться пустыми.

Время подходит для отдыха и сброса напряжения, чтобы избавиться от раздражительности при решении поставленных задач.

Стрельцов также ждут резкие перемены. На этом фоне астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака проявлять максимум сдержанности и спокойствия.

В это время лучше сосредоточиться на делах, не требующих вмешательства других людей. В противном случае они могут попасть под горячую руку Стрельцов, что в будущем негативно отразиться на рабочей или личной сферах жизни.

Неожиданные перемены могут произойти с 25 июля у Раков.Представители этого знака Зодиака не смогут быстро сделать выводы и принять решения, так как в этот период будет поступать много информации, требующей структурирования и систематизации.