Какая грудь! Ким Кардашьян в дерзком бикини взорвала интернет

Американская знаменитость Ким Кардашьян продолжает баловать своих поклонников горячими кадрами своей роскошной фигуры.
43-летняя звезда находится в прекрасной форме и не устает доказывать это фанатам.
В Сети появились новые снимки Ким, на которых она позирует в микробикини.
Откровенно расположившись возле бассейна на фоне моря, Кардашьян демонстрирует свою шикарную грудь, едва прикрытую небольшими треугольниками лифа.
Также в кадр попадают ее аппетитные бедра и томный взгляд.
Пользователи Сети пришли в восторг от вида звезды.