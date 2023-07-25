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Какая грудь! Ким Кардашьян в дерзком бикини взорвала интернет

Limon.ee
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Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян. Фото: lev radin/Shutterstock

В Сети обсуждают новые снимки американской знаменитости, пишет Topnews.

Американская знаменитость Ким Кардашьян продолжает баловать своих поклонников горячими кадрами своей роскошной фигуры.

43-летняя звезда находится в прекрасной форме и не устает доказывать это фанатам.

В Сети появились новые снимки Ким, на которых она позирует в микробикини.

Откровенно расположившись возле бассейна на фоне моря, Кардашьян демонстрирует свою шикарную грудь, едва прикрытую небольшими треугольниками лифа.

Также в кадр попадают ее аппетитные бедра и томный взгляд.

Пользователи Сети пришли в восторг от вида звезды.

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