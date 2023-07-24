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УЖАСНОЕ ВИДЕО ⟩ Женщина кричала в истерике, увидев, что случайно помочилась на огромную змею

Limon.ee
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Змея в унитазе. Иллюстративное фото
Змея в унитазе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пресмыкающееся оказалось в ее туалете, пишет tsn.ua.

Женщина была в шоке, когда поняла, что случайно помочилась на змею в своем туалете.

Пользователь TikTok под ником Christina Phillip998 загрузила ужасное видео после того, как обнаружила в своем унитазе желтую змею.

В ролике, который уже просмотрели более 11 миллионов раз, женщина кричит после того, как совершает страшное открытие.

«Боже мой. Я только что помочилась! Я помочилась! Посмотри, какая она большая!» - плачет она, стараясь дышать.

22-секундный клип ошеломил многих зрителей. В комментариях они написали, что это один из их страхов.

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