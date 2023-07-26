БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Надели все лучшее сразу: историк моды Александр Васильев прочитал лекцию жительницам Таллинна

4. С XVII века в моду входят маленькие букеты - ароматизаторы, чтобы отбить запах пота, которым было пропитано все вокруг, включая дворцы королевских особ и замки аристократов.

5. Боскет - элемент ландшафтного дизайна. В XVIII веке это были лабиринты для влюбленных, сады для любовных встреч. Дети, родившие после таких свиданий, назывались «лабиринтными детьми». Сейчас похожий лабиринт есть перед Лувром , его тоже используют для любовных утех. Не пускайте туда детей - там одни мужчины.

6. Во временя правления Людовика XIV сады украшались китайскими беседками - для чаепития. Любительницей таких садов была маркиза де Помпадур. Госбюджет тогдашней Франции был у ее ног. Это она сказала знаменитую фразу «после нас хоть потоп». Ее счастье, что она не дожила до Французской революции.

7. У меня есть знакомая японка, она как-то сказала мне: мне нравятся машины Volvo - я купила 50% акций компании, мне нравится парижский отель Plaza Athenee - я купила 100% акций. Если мне что-то нравится, я это покупаю. Мой совет: живите так, чтобы не думать об экономии.