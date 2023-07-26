23 июля в таллиннском ресторане La Pineta состоялась творческая встреча с историком моды Александром Васильевым. 150 евро за билет - именно столько заплатили поклонницы маэстро, чтобы услышать краткий курс о счастливой и благополучной жизни цветов в мире моды, а также постоять рядом, дотронуться до кумира и сфотографироваться с ним.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Надели все лучшее сразу: историк моды Александр Васильев прочитал лекцию жительницам Таллинна
Цветы и мода: искусство сочетания, которое, бесспорно, никогда не устаревает. Александр Васильев отметил, что цветы с их богатым спектром оттенков и символическим значением, давно, начиная с Древнего Египта, являются неотъемлемой частью моды. Они не только украшают нас, но и передают эмоции, создают настроение, несут тайные послания, задают тенденции и дополняют наш стиль.
Цветы, как рассказал маэстро, играли важную роль в истории мировой моды, являясь вдохновением для дизайнеров и символом женственности и красоты. В разные периоды были популярными различные виды цветочных мотивов, например, в эпоху Возрождения и Барокко цветочные узоры и вышивки были получили распространение на одежде аристократии, придавая ей роскошный и изысканный вид. В романтическом стиле XIX века цветочные принты стали особенно популярными, отражая нежность и эстетику того времени.
После Второй мировой войны цветы стали популярными по нескольким причинам. Во-первых, война оставила за собой огромные разрушения и горе, и люди нуждались в символах надежды и возрождения. Цветы, с их яркими цветами и ароматами, стали символом новой жизни и оптимизма. Во-вторых, после войны наступил период экономического и социального восстановления. Люди снова начали строить свои дома и восстанавливать свои жизни, и цветы стали популярным способом украшения и придания комфорта обновленным пространствам. Цветочные сады и цветочные композиции стали символом прекрасного и благополучия. Кроме того, в послевоенное время мода и культура начали сдвигаться в сторону более ярких и оптимистичных трендов.
Цветочные узоры и принты стали популярными в моде и текстильной промышленности, придавая одежде и предметам интерьера эстетическую привлекательность и жизнерадостность.
В 1960-х годах цветочные принты стали символом хиппи-культуры и свободы выражения. Дизайнеры, такие как Эмилио Пуччи и Оскар де ла Рента, использовали яркие и крупные цветочные принты в своих коллекциях, создавая яркие и экстравагантные образы. В современной моде цветочные мотивы продолжают быть популярными. Они воплощают женственность, романтику и природную красоту.
Александр Васильев известен своим ярким и эксцентричным стилем речи, и она всегда полна энергии и эмоций, что делает ее непредсказуемой и захватывающей. Он мастерски держит внимание аудитории, искусно вставляет шутки и сарказм в свои высказывания, и говорит на простом и понятном языке. Его речь всегда полна энергии и эмоций, что делает ее непредсказуемой и захватывающей.
Вот несколько цитат и полезных советов историка моды Александра Васильева, сказанных им на обеде «Цветы и моды». Запомните их, где-нибудь в компании блеснете знаниями, да и для жизни несколько рекомендаций очень полезны!
1. Роза - символ женственности и аристократии. В Англии до сих пор продают розы античного происхождения.
2. Профессия садовника нынче в цене. Их раскупают дворцы Италии, Франции и Великобритании. Некоторые дворцы имеют штат в 30 садовников, дворцы-музеи с большой посещаемостью могут себе позволить такую роскошь.
3. Шампанское, которые мы пьем, не всегда из региона Шампань. Многие производители закупают сырье из соседних регионов и разливают у себя. Покупайте шампанское маленьких неизвестных домов, если хотите настоящего напитка.
4. С XVII века в моду входят маленькие букеты - ароматизаторы, чтобы отбить запах пота, которым было пропитано все вокруг, включая дворцы королевских особ и замки аристократов.
5. Боскет - элемент ландшафтного дизайна. В XVIII веке это были лабиринты для влюбленных, сады для любовных встреч. Дети, родившие после таких свиданий, назывались «лабиринтными детьми». Сейчас похожий лабиринт есть перед Лувром , его тоже используют для любовных утех. Не пускайте туда детей - там одни мужчины.
6. Во временя правления Людовика XIV сады украшались китайскими беседками - для чаепития. Любительницей таких садов была маркиза де Помпадур. Госбюджет тогдашней Франции был у ее ног. Это она сказала знаменитую фразу «после нас хоть потоп». Ее счастье, что она не дожила до Французской революции.
7. У меня есть знакомая японка, она как-то сказала мне: мне нравятся машины Volvo - я купила 50% акций компании, мне нравится парижский отель Plaza Athenee - я купила 100% акций. Если мне что-то нравится, я это покупаю. Мой совет: живите так, чтобы не думать об экономии.
8. В XVIII фармацевт Карл Шееле вылил смесь калия и белого мышьяка в раствор медного купороса и тем самым создал прекрасный оттенок зеленого – «Зелень Шееле». Он делался на базе мышьяка. «Изумруд» обрел бешеную популярность в декорировании интерьеров и костюмов. Кроме того, его применяли для окрашивания сладостей, продуктовых оберток, свечей и детских игрушек. То были яркие, но смертоносные оттенки, перед которыми не могли устоять покупатели. И цветочницы, работавшие с этим цветом, покрывались волдырями и сходили в могилу. Долго не могли выяснить причину смерти.
Как и тату - никто пока не знает последствий для кожи. Будет проверено лет через 100.
9. Во второй половине XIX века в богатых домах стали популярными зимние сады с колониальными растениями, потому что появилось отопление и помещения можно было подогревать.
10. В XIX века ювелиры изготавливали бриллиантовые броши длиной 30 сантиметров. Если у вас нет такой, придите домой и устройте мужу скандал.
10. Покупайте цветы, даже если вам их не дарят мужчины. Не надо ограничивать себя от этого счастья.
11. Сейчас царствует минимализм в стиле IKEA. Но вы не обязаны подчиняться этому тренду. Ваша жизнь одна и проживаете ее вы, а не кто-то другой.
12. Жемчужные нити и бархатный чокер на шее - нет морщин и нет возраста. Можно надевать и кружевной воротник.
14. В 50-е года XX века цветочная мода переживает новое рождение. Женщины дорвались до цветов - в войну же их не было.
15. В Литве есть завод Humana. Туда ежедневно привозят на переработку 5 тонн одежды. Мне откладывают экземпляры, которые могут меня заинтересовать, я прихожу, выбираю и назначаю свою цену.
16. Денег в эпоху кризиса меньше не стало. Изменились приоритетные направления.