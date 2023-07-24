СОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ 5MIINUST и Nublu завели публику не на шутку: ждите продолжения!

Самое горячее комбо в стране 5MIINUST и nublu впервые отправились в совместное турне! Вместе они выехали за пределы столицы и разогрели публику сначала неожиданным совместным шоу в Тарту, а затем и в Раквере.

В туре 5MIINUST и nublu пообещали исполнить музыку как из своих новых альбомов, так и хорошо знакомые старые хиты. Специально приглашенный диджей Андрес Пуусепп будет разогревать публику перед концертами.