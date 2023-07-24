Танец на крыше движущейся машины закончился падением на капот: некоторые классные идеи приводят к плачевному результату

К сожалению, иногда во время активного отдыха некоторые идеи, которые вначале кажутся классными, могут закончиться весьма плачевно. Одна из эстонских страховых компаний рассказывает о некоторых случаях, когда излишняя неосторожность или неспособность заметить опасность привели к причинению вреда здоровью или имуществу. «Этот список ни в коем случае не является упреком исключительно в адрес молодых людей. Инциденты с молодежью – лишь часть большого количества несчастных случаев, с которыми мы сталкиваемся, – отметил Таави Кёэтс, руководитель отдела по возмещению ущерба частных клиентов страховой фирмы ERGO.

Танец на крыше автомобиля. 19-летний юноша, который только что получил права, решил одолжить у отца машину и поехать с друзьями на вечеринку в другой город. Водитель был трезв как по дороге на вечеринку, так и ночью, возвращаясь домой. Однако на обратном пути настроение ехавшей в машине компании было настолько веселым, что одна пассажирка решила залезть на крышу машины, чтобы на ней потанцевать. Все закончилось тем, что во время танца она поскользнулась и упала на капот. Сама девушка, к счастью, не пострадала, а вот капот получил повреждения.