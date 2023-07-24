СМОТРИ ⟩ Горячий таллиннский саксофонист Никита Корзун рассказал, как реагирует на поклонниц и о вредной привычке многих музыкантов

Молодого саксофониста Никиту Корзуна родители отдали в музыкальную школу не потому, что видели в нем будущего знаменитого саксофониста, а потому, что хотели, чтобы он выучил эстонский язык и вылечил астму: «И отдали меня далеко не из-за музыки, а как раз таки из-за того, чтобы я выучил эстонский язык, потому что эстонская музыкальная школа была, и чтобы вылечить астму. Поэтому саксофон, духовой инструмент. То есть о музыке никто в моей семье, в том числе я, не думал».

Никита посвятил саксофону более 13 лет, но внимание на этот музыкальный инструмент обратил не сразу. «Если бы у меня на тот момент был выбор, и у меня бы спрашивали, куда я хочу пойти, я бы все-таки саксофон не выбрал, - рассказывает музыкант. - Но это был любимый инструмент мамы. И со временем я понял, что саксофон, наверное, лучше всего отражает мой внутренний голос и то, как я могу передать свои эмоции, слова».

Смотрите видеоинтервью с виртуозным саксофонистом Никитой Корзуном!

– На сколько сложно найти в Эстонии хорошего педагога по игре на саксофоне?