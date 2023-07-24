С каждым годом увеличивается число музыкальных направлений и стилей. Но самым сложным и интеллектуальным направлением в музыке остается джаз. Ведь, как показывают различные исследования, именно в период прослушивания этого направления мозгу необходимо напряженно работать, чтобы проанализировать звучание. Но джаз - не джаз без духовых инструментов, а в особенности без наиболее чувственного из них: саксофона.
СМОТРИ ⟩ Горячий таллиннский саксофонист Никита Корзун рассказал, как реагирует на поклонниц и о вредной привычке многих музыкантов
Молодого саксофониста Никиту Корзуна родители отдали в музыкальную школу не потому, что видели в нем будущего знаменитого саксофониста, а потому, что хотели, чтобы он выучил эстонский язык и вылечил астму: «И отдали меня далеко не из-за музыки, а как раз таки из-за того, чтобы я выучил эстонский язык, потому что эстонская музыкальная школа была, и чтобы вылечить астму. Поэтому саксофон, духовой инструмент. То есть о музыке никто в моей семье, в том числе я, не думал».
Никита посвятил саксофону более 13 лет, но внимание на этот музыкальный инструмент обратил не сразу. «Если бы у меня на тот момент был выбор, и у меня бы спрашивали, куда я хочу пойти, я бы все-таки саксофон не выбрал, - рассказывает музыкант. - Но это был любимый инструмент мамы. И со временем я понял, что саксофон, наверное, лучше всего отражает мой внутренний голос и то, как я могу передать свои эмоции, слова».
Смотрите видеоинтервью с виртуозным саксофонистом Никитой Корзуном!
– На сколько сложно найти в Эстонии хорошего педагога по игре на саксофоне?
– Это такой интересный вопрос, ведь каждому подходят разные педагоги. Я не могу сказать, что какие-то преподаватели хорошие, а какие-то - плохие. Мне, к счастью, повезло на своем пути встречать по большей части именно хороших учителей, которые мне подходили. И у меня была честь и возможность выбирать себе педагогов, поэтому я считаю, что мне повезло.
– Саксофон - это дорогое удовольствие? Инструмент, наверное, дорого стоит и требует какого-то особого ухода за собой?
– Как и любой другой профессиональный инструмент, конечно же, да, он стоит денег. И так же как и любая технически сложно устроенная вещь, саксофон требует обслуживания и, соответственно, денег, вложений. Если ты этим зарабатываешь на жизнь, и ты живешь этим, то это не так дорого.
Конечно же, мы обязаны были спросить, сколько стоил альт-саксофон Никиты. А когда услышали сумму, побледнели. «Этот саксофон я покупал за 3 500 евро. Но бывают дешевле и, конечно же, есть дороже», - поделился он.
– Саксофонисты или музыканты, играющие на других духовых инструментах, курят? Или они все-таки придерживаются здорового образа жизни?
– Если честно, 90% музыкантов, играющих на духовых инструментах, которых я знаю, курят. И я отчасти понимаю их. Это очень расслабляет легкие. И, конечно же, сперва возникает такое приятное чувство, но когда потом принимаешься играть, ощущаешь, как это негативно сказалось на легких.
– Ты сейчас занимаешься сольной карьерой. Часто ли тебя приглашают на различные мероприятия выступать?
– Есть круг людей, который меня знает, потому что занимаюсь этим достаточно давно, и они меня приглашают. Одно дело - выступление на мероприятиях, а другое - то, что я занимаюсь сольной карьерой. В этом случае я нахожу в основном сам: пишу в разные места, пытаюсь пробиться.
– Расскажи, пожалуйста, про свои проекты поподробнее. Возможно, планируешь выпускать в скором времени какие-то работы?
– У меня недавно вышел альбом Count To Three, который можно послушать на разных музыкальных стриминговых платформах: Spotify, Apple Music и так далее. Этот альбом я также представлял в нашем джазовом клубе Philly Joe's в Таллинне, а также в Пярну в Эндла театре. Я думаю, что показав свою собственную музыку, еще больше людей узнает и услышит обо мне.
Единственная плохая новость для всех девушек, чьи сердца покорил Никита, - он занят. «Сам будучи в отношениях, не обращаю на это (внимание со стороны поклонниц - прим. ред.) внимание. Просто констатирую факт: я музыкант, я играю на саксофоне».