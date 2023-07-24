Три любимчика Хирона среди знаков Зодиака – раскрутят колесо фортуны: деньги и любовь прут до 27 декабря

Эти знаки Зодиака станут фаворитами ретроградного Хирона. С 23 июля и по 27 декабря они будут активно зарабатывать нужные им средства.

В это время нужно сконцентрироваться на своем предназначении. Нужно с благодарностью воспринимать то, что происходит вокруг, и не пытаться оправдать свои ошибки.

Ближе к середине августа Тельцы почувствуют первые изменения в жизни.

Хирон решил «исцелить» этот знак Зодиака как в прямом, так и в переносном смысле. Тельцы избавятся от негатива, проблемы решатся сами собой, а их обидчики понесут кармическое наказание.

«Дела на работе пойдут в гору, более того, босс начнет ставить вас в пример. Ситуация развернется к лучшему в личной жизни. Тельцы испытают настоящий водоворот страстей со своим партнером, а если они его еще не обрели, то могут надеяться на судьбоносную встречу к концу сентября», – добавила астролог.

Ракам планета Хирон покажет иной путь для достижения успеха. Люди этого знака будут не только зарабатывать большие деньги, но и получать удовольствие от получаемой выгоды. Это отразиться и на их карьере. Они будут на седьмом небе от счастья.

Водолеи рисковали в ближайшие полгода окончательно потерять себя и впасть в депрессию. Но ситуацию спасет ретроградный Хирон, который выбрал их в любимчики.