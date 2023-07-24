Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 24 по 30 июля: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Девы

Ваши проекты и рабочие задачи отнимают больше сил, чем обычно. Кроме того, могут всплывать конкурентные моменты с коллегами. Максимально правильно выполняйте свои обязанности и не ввязывайтесь в игры и сплетни.

Весы

Добавляйте больше структурности в ваши дни - планируйте заранее необходимое, не позволяйте хаотичности полностью поглощать вас. Особое внимание уделите срокам, пунктуальности. Не опаздывайте, заставляя других ждать, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

Скорпионы

Найдите возможность на этой неделе дать себе выдохнуть. Например, снизить количество общения, не связанного с работой, уменьшить объем времени, проведенный в соцсетях и телефонах. Больше гуляйте без гаджетов - пройдитесь пешком пару остановок, прислушиваясь к себе, к окружающему миру.

Стрельцы

Вспомните одну или несколько сложных ситуаций из вашей жизни и увидьте те уроки, которые они вам преподнесли. Постарайтесь найти в себе силы мысленно поблагодарить вовлеченных людей за то, что помогли вам стать сильнее, увидеть отсутствие ваших личных границ или неумение ценить себя.

Козероги

Не бойтесь проявлять отпор, отстаивать свою точку зрения, где это необходимо, но старайтесь сделать это максимально экологично для окружающих, выбирая не ранящие слова. Это нормально - не соглашаться, это правильно - думать о своих чувствах, но при этом стоит брать в расчет и чувства окружающих.

Водолеи

Вам хочется любви, заботы, внимания. И иногда кажется, что только это способно решить все проблемы. Поддержка близкого человека, несомненно, очень важна, вместе легче идти по дороге жизни. Но помните, что самый близкий человек для вас - это вы сами. Любите его и заботьтесь о нем.

Рыбы