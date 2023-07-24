Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 24 по 30 июля: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Полезный гороскоп: wday.ru рассказывает все тонкости, о которых не надо забывать знакам Зодиака на этой неделе.
Гороскоп срочных советов для всех представителей зодиакального круга составила астролог Джйотиш Анна Русалкина.
Овны
Купите что-то новое для дома: например, подушку, чашку или полотенце. Либо, наоборот, выбросите что-то ненужное, что давно лежит «про запас», но только этот момент, к счастью, не наступает. Не нужно стремиться перебрать сразу весь дом или целый шкаф, остановитесь хотя бы на одной полке.
Тельцы
Вы - проявление любви и красоты. Научитесь видеть и ценить это в любом своем состоянии. Не ждите, когда сбросите вес, добьетесь успеха в жизни, станете нравиться всем. Последнее особенно маловероятно, ведь вы не золотая монетка, чтобы все были от вас в восторге.
Близнецы
Наведите порядок в вашей спальне. Даже если это одна комната, которая служит гостиной или спальней в зависимости от времени суток. Купите новое постельное белье либо, меняя его на чистое, делайте это не механически, а осознанно, с позитивным настроем. Сон - это взаимодействие с нашим подсознанием, сделайте его максимально благоприятным.
Раки
Время трудиться! Солнце зашло в ваш первый дом - сейчас стоит ярче проявлять себя как в жизни, так и в рабочем пространстве. Со сменой имиджа, однако, стоит повременить: с 23 июля по 4 сентября Венера ретроградна - не нужно планировать какие-то глобальные внешние перемены в себе.
Львы
Обратите внимание на свое здоровье - эта рекомендация будет актуальна до середины августа. Начните профилактику, сдайте анализы, сделайте чекап организма, просто чтобы удостовериться, что все хорошо и спокойно жить дальше. И в это время не перетруждайтесь, берегите себя.
Девы
Ваши проекты и рабочие задачи отнимают больше сил, чем обычно. Кроме того, могут всплывать конкурентные моменты с коллегами. Максимально правильно выполняйте свои обязанности и не ввязывайтесь в игры и сплетни.
Весы
Добавляйте больше структурности в ваши дни - планируйте заранее необходимое, не позволяйте хаотичности полностью поглощать вас. Особое внимание уделите срокам, пунктуальности. Не опаздывайте, заставляя других ждать, с уважением относитесь к своему и чужому времени.
Скорпионы
Найдите возможность на этой неделе дать себе выдохнуть. Например, снизить количество общения, не связанного с работой, уменьшить объем времени, проведенный в соцсетях и телефонах. Больше гуляйте без гаджетов - пройдитесь пешком пару остановок, прислушиваясь к себе, к окружающему миру.
Стрельцы
Вспомните одну или несколько сложных ситуаций из вашей жизни и увидьте те уроки, которые они вам преподнесли. Постарайтесь найти в себе силы мысленно поблагодарить вовлеченных людей за то, что помогли вам стать сильнее, увидеть отсутствие ваших личных границ или неумение ценить себя.
Козероги
Не бойтесь проявлять отпор, отстаивать свою точку зрения, где это необходимо, но старайтесь сделать это максимально экологично для окружающих, выбирая не ранящие слова. Это нормально - не соглашаться, это правильно - думать о своих чувствах, но при этом стоит брать в расчет и чувства окружающих.
Водолеи
Вам хочется любви, заботы, внимания. И иногда кажется, что только это способно решить все проблемы. Поддержка близкого человека, несомненно, очень важна, вместе легче идти по дороге жизни. Но помните, что самый близкий человек для вас - это вы сами. Любите его и заботьтесь о нем.
Рыбы
Оставьте быстрые решения другим и позвольте себе жить в своем темпе. Иногда можно сделать что-то сумасбродное, а иногда долго и взвешенно принимать решение, в итоге так его и не приняв. Позволяйте себе быть переменчивыми, не цепляйтесь за стабильность и мнение других.