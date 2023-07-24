Антидепрессанты на тарелке: восемь продуктов, которые помогут улучшить настроение

Хорошо известно, что еда может быть утешительным призом, и чаще это нездоровая еда. Но не все знают, что некоторые продукты способны улучшить наше настроение, благодаря своему питательному составу. Об этом пишет Vogue Italia.

«Определенные продукты могут улучшить наше настроение благодаря своему питательному составу и влиянию на химию мозга. Эти продукты содержат определенные питательные вещества, которые способствуют выработке нейротрансмиттеров, таких, как серотонин и дофамин, а они, в свою очередь, играют жизненно важную роль в регулировании настроения и эмоций. Кроме того, они содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления - факторов негативно влияющих на настроение», - объясняет знаменитый диетолог Розмари Фергюсон.

Перед вами восемь продуктов-антидепрессантов для восстановления хорошего настроения. Эти продукты следует употреблять не только в случае плохого настроения или меланхолии, но и регулярно включать в свой рацион для того, чтобы оптимизм и хорошее расположение духа никогда не покидали вас.

Жирная рыба