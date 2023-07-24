Звезда советского кино Калныньш с ненавистью отрекся от России и рассказал, как все русское в мире вызывает негатив

Звезда советского кино латвийского происхождения Ивар Калныньш заявил, что раз и навсегда отказался от съемок в российском кино.

Во время разговора с Наталией Мосейчук в ее YouTube-проекте Калныньш заявил, что никогда больше не приедет в Россию, даже после того, как закончится полномасштабная война в Украине:

«Я не поеду вообще. Я сказал своим агентам, чтобы не трогали меня. Вообще в этой жизни», – сказал Ивар Калныньш.

Также актер поделился, что последний год был у него очень насыщенным в гастрольном плане, он много где был в Европе и видел, как отменяют все русское:

«Я поездил по некоторым европейским странам, последний год довольно богатым на гастроли был, и все русское вызывает неприязнь из-за этого конфликта. В Лондоне, например, в автобусе перевод на русский язык убрали, другие языки остались, а на русском убрали», – рассказал Калныньш.