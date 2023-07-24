Важно знать: какого цвета должен быть кошелек, чтобы притягивать деньги

ошелек должен быть удобным, вмещать все необходимое, выглядеть стильно. А вот какого цвета должен быть кошелек? Важно ли это вообще? Следует опираться только на собственный вкус, или полагаться и на другие факторы, например, на эзотерику? И какой цвет кошелька притягивает деньги?
Цвета кошелька для привлечения денег и удачи
Все мы люди взрослые, и прекрасно понимаем, что поговорка про лежачий камень, под который вода течь отказывается, возникла не просто так. Если ничего не делать и сидеть, сложа руки, кошелек сам собой не наполнится. С другой стороны, если вы прикладываете усилия для собственного обогащения, то лишняя хорошая примета или талисман, конечно, тоже не помешают.
И если вам нужен кошелек, то вполне хороший вариант покупать его, учитывая и цвет аксессуара тоже. На что стоит обратить внимание в таком случае? Что говорят приметы о том, какой лучше покупать кошелек?
В первую очередь, лучше делать выбор самостоятельно, а не принимать бумажник в подарок. Даже если вещь новая, кто знает, какой энергетикой она уже успела подзарядиться в чужих руках. Во-вторых, перейдем непосредственно к цветовой гамме.
Черный. Самый популярный и универсальный цвет из всей палитры. Но, кроме того, он еще и избавляет от денежных неурядиц. Этот цвет помогает сосредоточиться на заработке, не отвлекаясь на лишнее.
Красный. Красный кошелек по приметам сподвигает человека искать новые источники дохода, увеличивать свою прибыль. Также цвет придает уверенности в себе. В таком кошельке деньги не будут заканчиваться. Кстати не обязательно весь кошелек покупать в красном цвете, достаточно выбрать яркую подкладку.
Зеленый кошелек по приметам также сулит успех и достаток. Он не только убережет от транжирства, но и поможет накапливать деньги. Ведь это цвет природы и ассоциируется с постоянным ростом и развитием.
Золотой или серебряный цвет кошелька ассоциируется, в первую очередь, с драгоценными металлами. А потому уже сами по себе эти расцветки будут притягивать деньги. А если их дополнительно усилить талисманами, то и вовсе эффект не заставит себя ждать.
Белый или серый. Кошелек чистого белого цвета или светлого серого, как ни странно, подойдет тем, кто подвержен спонтанным тратам. Он научит вас разумной экономии. В такой кошелек также можно дополнительно вложить какие-то финансовые талисманы на удачу и достаток.
Желтый кошелек - это талисман с довольно мягким воздействием. У этого цвета жизнерадостная и яркая энергетика. Он ассоциируется со спелым апельсином или сочным лимоном, а цитрусовые масла относятся к категории денежных. Кошельки такого цвета часто выбирают люди творческого склада характера.
Синий кошелек означает, что в вашем распоряжении оказался настоящий магнит для денег. Синий и его оттенки приносят удачу и притягивают в вашу жизнь успех в бизнесе и прибыль.
Бордовый - цвет королевский. Кошельки такого оттенка подчеркивают высокий статус своего обладателя.