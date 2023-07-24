Важно знать: какого цвета должен быть кошелек, чтобы притягивать деньги

Цвета кошелька для привлечения денег и удачи

Все мы люди взрослые, и прекрасно понимаем, что поговорка про лежачий камень, под который вода течь отказывается, возникла не просто так. Если ничего не делать и сидеть, сложа руки, кошелек сам собой не наполнится. С другой стороны, если вы прикладываете усилия для собственного обогащения, то лишняя хорошая примета или талисман, конечно, тоже не помешают.

И если вам нужен кошелек, то вполне хороший вариант покупать его, учитывая и цвет аксессуара тоже. На что стоит обратить внимание в таком случае? Что говорят приметы о том, какой лучше покупать кошелек?

В первую очередь, лучше делать выбор самостоятельно, а не принимать бумажник в подарок. Даже если вещь новая, кто знает, какой энергетикой она уже успела подзарядиться в чужих руках. Во-вторых, перейдем непосредственно к цветовой гамме.

Черный. Самый популярный и универсальный цвет из всей палитры. Но, кроме того, он еще и избавляет от денежных неурядиц. Этот цвет помогает сосредоточиться на заработке, не отвлекаясь на лишнее.

Красный. Красный кошелек по приметам сподвигает человека искать новые источники дохода, увеличивать свою прибыль. Также цвет придает уверенности в себе. В таком кошельке деньги не будут заканчиваться. Кстати не обязательно весь кошелек покупать в красном цвете, достаточно выбрать яркую подкладку.