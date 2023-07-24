Экоактивистке Грете Тунберг грозит до шести месяцев тюрьмы

24 июля она предстанет перед судом за нарушение правил при проведении акции в Мальме. В документах сказано, что 20-летняя девушка «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «сопротивлялась приказам полиции уйти с дороги». Ей грозит до шести месяцев лишения свободы, однако прокурор сообщила изданию, что обычно в таких ситуациях нарушителям просто выписывают штраф.