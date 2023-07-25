Гороскоп на 25 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен. Овну предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая завтрашний выбор, Овну не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Телец. Телец будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Телец будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Тельца, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Телец завтра действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми, пишет 1001goroskop.ru.