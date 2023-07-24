БАНКРОТ! ⟩ Одно из самых уютных и любимых таллиннцами кафе закрылось навсегда

Оно располагалось в новом бизнес-квартале Fahle, расположенном на Тартуском шоссе в Таллинне. По соседству с ним свой бизнес ведет ресторан Argentiina.

24 июля на странице кафе появилось грустное сообщение: «Уважаемые клиенты! Кофейня Manoly Kohvituba сообщает, что мы прекращаем свою деятельность в бизнес-квартале Fahle начиная с 24.07.2023 в связи с банкротством! Семья Manoly».

Здесь продавали не только кофе, чай и освежающие напитки с пирожками и булочками, но и полноценные обеды для проголодавшихся сотрудников близлежащих офисов. В начале лета хозяева уже жаловались на то, что бизнес идет не очень легко, но при этом цены продолжали расти.

Среди посетителей были как военные НАТО, ради которых даже было переведено всё меню на английский язык, так и посетители выставок в здании Postimees, и, конечно же, сотрудники медиконцерна.

С 3 по 23 июля коллектив Manoly Kohvituba находился в отпуске.

Комментаторы уже грустят в связи с закрытием, например, пользователь Ингрид М. пишет: «Н-е-е-т! Это было самое классное кафе с самыми прекрасными людьми! Невероятно грустная новость!»