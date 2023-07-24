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ВАЛИТЕ ОТСЮДА НА*** ⟩ Известному эстонскому блогеру больше не рады в ресторане Romb: очень надеемся, что это ее последний визит

Крислин Метсанурм
, репортер
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Мариан Трейманн или Маллукас.
Мариан Трейманн или Маллукас. Фото: Madis Veltman

«Я ходила туда и прошлым летом, но долго ждала еду, да и обслуживание было так себе», - рассказывает блогер Маллукас о своем посещении ресторана в Лаагри. Но она не была готова к тому, что на этот раз ее не просто не обслужат, а выгонят из ресторана.

«Знаете, что со мной вчера произошло? Меня вышвырнули из ресторана», - рассказывает блогер Мариан Трейманн, она же Маллукас, о неприятном инциденте, произошедшем недавно в ресторане Romb в Лаагри.

Поиски в Интернете показали, что блогер уже не первый раз обедает в этом заведении. «Я ходила туда и прошлым летом, но долго ждала еду, да и обслуживание было так себе», - пишет Маллукас и говорит, что по дороге домой решила написать в блоге о своих впечатлениях от ресторана. «Я сама вчера перечитывала этот пост, и я бы не сказала, что я была суперзлой или что-то в этом роде».

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