ВАЛИТЕ ОТСЮДА НА*** ⟩ Известному эстонскому блогеру больше не рады в ресторане Romb: очень надеемся, что это ее последний визит

Поиски в Интернете показали, что блогер уже не первый раз обедает в этом заведении. «Я ходила туда и прошлым летом, но долго ждала еду, да и обслуживание было так себе», - пишет Маллукас и говорит, что по дороге домой решила написать в блоге о своих впечатлениях от ресторана. «Я сама вчера перечитывала этот пост, и я бы не сказала, что я была суперзлой или что-то в этом роде».