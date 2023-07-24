Джонни Депп без сознания попал в больницу в Будапеште

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в больницу в Будапеште. Как сообщает издание Blikk, у группы Hollywood Vampires должно было состояться выступление в Венгрии, однако его пришлось отменить.
Журналисты сообщают, что Депп не явился на саундчек. Участники группы занервничали и начали искать Деппа. Его нашли в гостиничном номере без сознания.
Коллеги Деппа вызвали «скорую помощь», артиста госпитализировали. Что именно стало причиной его плохого самочувствия наверняка неизвестно, однако инсайдер издания предполагает, что Депп мог находиться под запрещенными препаратами.
«Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызывали врача, чтобы проверить не было ли в его организме чего-то запрещенного», - говорит инсайдер.