ФОТО ⟩ «Я всегда знала, что однажды я выиграю!» Спасатель из Кейла победила в международном конкурсе красоты

В 2020 году Ренне Мерило, мать четверых детей и сотрудница спасательного центра в Кейла, была коронована как Миссис Эстония. Теперь же она стала победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты - Mrs/Ms Earth 2023.

Мерило не скрывает, что всем сердцем желала победы. «Думала ли я когда-нибудь, что наступит день, когда я выйграю? Если честно, то да, и я ждала этого! Однако, услышав свое имя, я почувствовала слабость в коленях. Еще за мгновение до оглашения я почуствовала, что объявят Эстонию, и так и случилось! Хотя, конечно, я сначала немного опешила от неожиданности. Просто во время конкурса было слишком много знаков, которые нельзя было не заметить... Поэтому победу следовало ожидать», - уверенно говорит она.

Ренне Мерило. Фото: Erakogu

Мерило не скрывает, что на этом пути были и неудачи: самым трудным было справиться со стрессом. «Напряжение, усталость и незнание того, что произойдет, потому что все постоянно менялось, а расписание редко соблюдалось. Еще мне было немного страшно, потому что одна и та же страна не может же второй год подряд занимать первое место...», - отсылается победительница к Аве Таренд, которая выиграла в конкурсе красоты в прошлом году, но в другой категории. К счастью, это не стало проблемой для участников, и уже два года подряд эстонские женщины занимают первое место.

«Я всегда знала, что однажды я выиграю!» Фото: Erakogu

«С самого первого дня я была словно звезда там... Все делали мне комплименты по поводу моей красоты и говорили о том, какие у меня невероятные глаза. Я видела восхищение и зависть в глазах конкурентов... Это можно было просто почувствовать», - вспоминает Мерило, оглядываясь назад. «Когда кто-то останавливался и долго смотрел на меня, я спрашивала, не случилось ли чего. И, конечно, я была самой высокой: большинство из них - азиатки, которые сильно ниже меня», - улыбается конкурсантка.

Что будет дальше?

«Не думаю, что что-то сильно изменится, я буду продолжать жить так же, как и раньше, - говорит гордая эстонка, отвечая на вопрос о том, как титул может изменить ее жизнь. - У меня есть планы попробовать себя в другом направлении, в совершенно другой сфере, но это пока секрет».

Ренне Мерило. Фото: Erakogu