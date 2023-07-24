БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ ⟩ Семья из Финляндии о кошмарной ночи на острове Родос: «Это навсегда останется в нашей памяти!»

Власти Родоса сообщили, что из-за пожаров в общей сложности 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, передает Ilta-Sanomat.

Более 150 финнов были эвакуированы с острова Родос из-за природных пожаров, сообщили STT в субботу туристические агентства Tui Finland и Aurinkomatkat.

Одна из них - Дженни Кайя, которая с двумя детьми, семьей брата и отцом находится на острове с четверга. «В ночь субботы на воскресенье я не сомкнула глаз», - говорит она. По ее словам, ситуация в отеле Rodos Princess Beach в районе Киотари в субботу быстро стала опасной. «Мы были на пляже и увидели огромный клуб дыма, - признается она, рассказывая, что в субботу пламя было так близко, что его можно было видеть из отеля. - Море огня поглотило дома».

Кайя рассказывает, что в субботу вскоре после обеда в дверь их номера постучали и сообщили, что им придется покинуть отель.

В фойе царил хаос: люди втискивались в автобусы, ожидавшие у входа в отель

«Конечно, было страшно, особенно когда мы в спешке пытались сесть в эти автобусы, все боролись за свою жизнь, - рассказывает Кайя, которая боялась, что в этой суматохе их разлучат с детьми. - Это была довольно шокирующая обстановка».