Происходящее на Родосе можно охарактеризовать как огненный кошмар: в южной и центральной части острова уже шестой день бушуют лесные пожары. Жительница Финляндии, находящаяся на месте событий, говорит, что происходящее вызывает апокалиптическое ощущение: темный остров, охваченный огнем. «Нас согнали на пляж, где мы несколько часов потели в тени, ожидая кого-нибудь, кто пришел бы и спас нас», - рассказывает Дженни Кайя, которая вместе с семьей отдыхала на острове, пишет Elu24.
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ ⟩ Семья из Финляндии о кошмарной ночи на острове Родос: «Это навсегда останется в нашей памяти!»
Власти Родоса сообщили, что из-за пожаров в общей сложности 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, передает Ilta-Sanomat.
Более 150 финнов были эвакуированы с острова Родос из-за природных пожаров, сообщили STT в субботу туристические агентства Tui Finland и Aurinkomatkat.
Одна из них - Дженни Кайя, которая с двумя детьми, семьей брата и отцом находится на острове с четверга. «В ночь субботы на воскресенье я не сомкнула глаз», - говорит она. По ее словам, ситуация в отеле Rodos Princess Beach в районе Киотари в субботу быстро стала опасной. «Мы были на пляже и увидели огромный клуб дыма, - признается она, рассказывая, что в субботу пламя было так близко, что его можно было видеть из отеля. - Море огня поглотило дома».
Кайя рассказывает, что в субботу вскоре после обеда в дверь их номера постучали и сообщили, что им придется покинуть отель.
В фойе царил хаос: люди втискивались в автобусы, ожидавшие у входа в отель
«Конечно, было страшно, особенно когда мы в спешке пытались сесть в эти автобусы, все боролись за свою жизнь, - рассказывает Кайя, которая боялась, что в этой суматохе их разлучат с детьми. - Это была довольно шокирующая обстановка».
Семья Кайи, к счастью, успела на автобус, который доставил их на пляж в соседнюю деревню Геннади. «Мы ждали там, ничего не понимая», - говорит она, добавляя, что они в ожидании, что будет дальше, несколько часов потели на пляже.
«Слава богу, мы взяли с собой багаж. Мы смогли соорудить из одежды подушки»
«Один из сотрудников турфирмы сказал, что у него тоже нет плана», - рассказывает финка. В конце концов к берегу подплыли лодки. Поскольку дороги были перекрыты, эвакуация автотранспортом была невозможна. «В этот момент нашу группу погрузили в разные лодки, что вызвало некоторую панику».
🚨 #BREAKING | #Greece | #Rhodes | #rhodesfire | #wildfires— Bot News (@BotNews18) July 23, 2023
Devastating footage shows the intense and out-of-control wildfires across Rhodes, Greece, as firefighters fight blazes across the island.#Ροδος #φωτιά #Φωτιες #πυρκαγιαΡοδος #Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/6ozrGiUIvr
После множества лабиринтов и ночных морских путешествий семья Кайя прибыла в отель Rodos Palace. Однако семье придется жить на полу отеля без матрасов и простыней, так как их на всех не хватило. «Слава богу, мы взяли с собой багаж. Мы смогли соорудить подушки из одежды».
По словам Дженни, ситуация была тяжелой для них как психологически, так и физически. Атмосфера была тревожной, поскольку они не получали никакой информации о том, что же дальше.
Дженни говорит, что огонь не распространился на северную часть острова, но она задается вопросом, насколько безопасно сейчас находиться там. «Испытываешь довольно апокалиптическое чувство, когда видишь темный остров, охваченный огнем. Выглядело ужасающе», - описывает она пожар.
Footage of the mass evacuation of tourists from the Greek island of Rhodes— Spriter Team (@SpriterTeam) July 23, 2023
About 30,000 people have been evacuated from the resort due to forest fires, including Russians.
Some tourists had to walk as the roads were engulfed in flames.
The former head of the Greek Defense… pic.twitter.com/SAt5Jshcj6
Дженни позвонила в туристическое агентство, организовавшее поездку, и получила ответ, что они должны ждать указаний полиции и следовать им. «Но как мы можем следовать инструкциям, если властей никак не застать? Это действительно страшная ситуация», - говорит она.
Пока нет информации, когда туристы смогут вернуться в Финляндию. Первоначально они должны были вылететь домой в предстоящий четверг. По словам Кайи, отель, в котором они отдыхали, по крайней мере частично, уничтожен пожаром. «Это навсегда останется в нашей памяти!»