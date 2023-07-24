СДЕРЖИВАЯ СЛЕЗЫ ⟩ Джейми Фокс впервые высказался о своем здоровье: «Я попал в ад и вернулся обратно!»

Фокс испытал на себе последствия медицинского осложнения во время съемок своего предстоящего фильма Netflix «Снова в деле» в Атланте, штат Джорджия, как ранее сообщила его дочь Коринн Фокс в апреле. С тех пор его семья и друзья держат в тайне подробности его состояния здоровья.

В пятницу вечером Джейми Фокс предоставил самую подробную информацию о состоянии своего здоровья, сдерживая слезы и шутя над некоторыми слухами, которые он слышал о своем загадочном состоянии здоровья.

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем, кто просто молился и присылал мне сообщения», - сказал Фокс в видео в Instagram. «Я даже не могу начать рассказывать вам, как далеко это меня завело и как вернуло».

Оскароносный актер не раскрыл, в чем заключалась проблема со здоровьем, но сказал, что он «прошел через то, через что, как я думал, никогда не пройду».

«Я знаю, что многие люди ждали или хотели услышать обновления, но, честно говоря, я просто не хотел, чтобы вы видели меня таким… Я не хотел, чтобы вы видели меня с выбегающими из меня трубками и пытающимися понять, выживу ли я», - сказал он.

Фокс добавил, что он прошел «в ад и обратно» и что «на его пути к выздоровлению тоже есть проблемы». В то время как актер сдерживал слезы, когда говорил, Фокс также осветил некоторые странные слухи, которые распространялись в отсутствие обновлений от него, его семьи и друзей.

«Некоторые люди говорили, что я слепой, но, как видите, глаза работают нормально», - сказал он, демонстрируя ловкость своих глазных яблок.

Неясно, как долго Фокс был госпитализирован. 3 мая Фокс нарушил молчание и написал в Instagram: «Ценю всю любовь! Чувствую себя благословенным». Его дочь Коринн сообщила в социальной сети 12 мая, что ее отец «уже несколько недель выздоравливает». Ранее в этом месяце Фокс был замечен на публике в лодке, улыбающейся и машущей прохожим.