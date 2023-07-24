Гороскоп на 24 июля 2023: Рыбам – наслаждение, Овну - вечеринка

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 24 июля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на понедельник.

Овен

Звезды будут благосклонно к имущественным вопросам. Организация дома для вечеринки или мероприятия может сделать кого-то счастливым. Те, кто пытается вернуться в форму, добьются успеха. Вы можете не получить ожидаемую сумму в финансовой операции. Не исключено разделение чьих-то обязанностей на работе.

Телец

Можно ожидать помощи. Это хорошее время, чтобы спланировать поездку за город, чтобы встретиться с кем-то. Собственность, которой вы владеете, скорее всего, принесет хорошую денежную прибыль.

Близнецы

Вы, вероятно, возьмете режим упражнений и будете ему следовать. Финансовая безопасность обеспечена. Плотный график, скорее всего, оставит вам очень мало времени для семьи, но вам удастся найти баланс.

Рак

Состояние здоровья остается удовлетворительным. Дополнительная рабочая нагрузка в офисе может вынудить вас отложить решение некоторых неотложных вопросов. Тишина и покой могут ускользнуть от вас в личной жизни.

Лев

Скорее всего, к вам потекут большие деньги, если вы будете и нициативны. Ваше настроение, вероятно, поднимется, поскольку текущий проект станет прибыльным. Нельзя исключать некоторую напряженность в личной жизни.

Дева

Выгодная сделка, скорее всего, будет в ваших руках, но не без соответствующих усилий. Путешествие будет комфортным. Разногласия с родителем или старейшиной семьи возможны и расстроят вас.