ОТ 50 000 ДОЛЛАРОВ ⟩ Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овечкой продадут на аукционе

Красный свитер с овечками, который носила принцесса Диана, выставлен на продажу на знаменитом аукционе Sotheby’s. Джемпер знаменит черной овечкой, которую публика любит ассоциировать с пронзительной историей жизни принцессы, которая не вписалась в британскую королевскую семью.
19-летняя леди Диана Спенсер была сфотографирована в этом свитере на матче по поло в июне 1981 года, вскоре после ее помолвки с тогдашним наследным принцем Чарльзом.
Актриса Эмма Коррин, играющая Диану в сериале "Корона", также появляется в нескольких эпизодах в этом шерстяном джемпере.
Свитер стоимостью от 50 000 до 80 000 долларов будет выставлен в выставочном зале Sotheby’s в Нью-Йорке с 7 по 13 сентября.
Онлайн-торги начинаются 31 августа и продолжаются до 14 сентября.
Галерея: Принцесса Диана и принц Чарльз
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