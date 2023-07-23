ОТ 50 000 ДОЛЛАРОВ ⟩ Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овечкой продадут на аукционе

19-летняя леди Диана Спенсер была сфотографирована в этом свитере на матче по поло в июне 1981 года, вскоре после ее помолвки с тогдашним наследным принцем Чарльзом.

Актриса Эмма Коррин, играющая Диану в сериале "Корона", также появляется в нескольких эпизодах в этом шерстяном джемпере.

Фото: Publicitātes foto

Свитер стоимостью от 50 000 до 80 000 долларов будет выставлен в выставочном зале Sotheby’s в Нью-Йорке с 7 по 13 сентября.

Онлайн-торги начинаются 31 августа и продолжаются до 14 сентября.

Галерея: Принцесса Диана и принц Чарльз