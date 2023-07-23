ВИДНО ВСЕ ⟩ Папарацци не спят: Джулию Фокс сфотографировали на пляже в очень прозрачном купальнике

Американская модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци на одном из пляжей Нью-Йорка, где отдыхала с подругой. 33-летняя знаменитость выбрала очень смелый наряд, который мало что скрывал на ее теле.

На Джулии было белое монокини от бренда PrettyLittleThing, изготовленное из тонкой ткани, через которую отчетливо просвечивались ее формы. У купальника помимо вырезов была еще и бретелька-халтер, но Фокс ее не надела - она просто висела впереди ее груди как завязка.

Что интересно, этот купальник на самом деле является боди и предназначен для носки не на пляж, но Джулия решила иначе.