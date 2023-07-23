ФОТО ⟩ Лобовое столкновение в Ласнамяэ: пьяная женщина стала причиной ДТП

23 июля в 00.48 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ласнамяэ. По предварительной информации, автомобиль Toyota двигался по Нарвскому шоссе от улицы Мустакиви в сторону улицы Вормси, когда на остановке общественного транспорта «Юсси» на Нарвском шоссе произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался по Нарвскому шоссе от улицы Вормси в сторону улицы Мустакиви.

Скорая помощь проверила обоих водителей на месте происшествия и не стала доставлять никого в больницу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 44-летняя женщина, была обнаружена на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения и доставлена в отделение полиции. «В отделении ей стало плохо, и скорая помощь увезла ее в больницу для обследования», - сказала Максимова.