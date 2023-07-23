Печальная новость: скончалась реально существовавшая Пеппи Длинныйчулок, вдохновлявшая Астрид Линдгрен

Печальное сообщение пришло из Швеции. А именно, настоящая Пеппи Длинныйчулок мертва. Ее зовут Соня Мелин, и она была источником вдохновения для писательницы Астрид Линдгрен при создании персонажа Пеппи.

Inspirationen til Pippi Langstrømpe er død: Forfatteren Astrid Lindgren fik inspirationen til Pippi Langstrømpe fra nu afdøde Sonja Melin https://t.co/OjUlzdlQio — SE og HØR (@seoghoerdk) July 17, 2023

У Мелин также были рыжие волосы и смелое и прямолинейное отношение к жизни.

Линдгрен познакомилась с Мелин в 1943 году, ее фамилия была Сандин. Соня была одноклассницей дочери Линдгрен Карин.

Она смело шла по жизни. Астрид Линдгрен вспомнила свою первую встречу с Мелиной в интервью, посвященной 80-летию.

Автор сразу поняла, что хочет в своих рассказах такого персонажа, как Мелин.