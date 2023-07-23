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Печальная новость: скончалась реально существовавшая Пеппи Длинныйчулок, вдохновлявшая Астрид Линдгрен

Limon.ee
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Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок Фото: Pajor Pawel/Shutterstock

Мелин умерла 4 июля, но об этом стало известно только сейчас. Ей было 89 лет.

Печальное сообщение пришло из Швеции. А именно, настоящая Пеппи Длинныйчулок мертва. Ее зовут Соня Мелин, и она была источником вдохновения для писательницы Астрид Линдгрен при создании персонажа Пеппи.

У Мелин также были рыжие волосы и смелое и прямолинейное отношение к жизни.

Линдгрен познакомилась с Мелин в 1943 году, ее фамилия была Сандин. Соня была одноклассницей дочери Линдгрен Карин.

Она смело шла по жизни. Астрид Линдгрен вспомнила свою первую встречу с Мелиной в интервью, посвященной 80-летию.

Автор сразу поняла, что хочет в своих рассказах такого персонажа, как Мелин.

Позже Мелин много лет работал в овощной лавке своей семьи, среди постоянных клиентов которой была Линдгрен.

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