ЦАРИЦА ⟩ В кружевном боди и лакированных ботфортах на платформе: Алексей Солтан сразил наповал, продемонстрировав все и даже больше

Алексей Солтан - знаменитый эстонский стилист и модель со своим уникальным и провокативным стилем. В его последнем видео в сториз, он представил шикарный образ с красивой укладкой, макияжем и роскошной шубой. однако все самое интересное оказалось под меховым изделием.

Прогуливаясь по коридору отеля, легким движением руки он распахнул шубу, продемонстрировав изысканный образ, состоящий из лакированных ботфорт на платформе, чулков с поясом и кружевного боди, подчеркивающего его фигуру. Смелые решения и выразительность делают его одним из самых заметных и экстравагантных личностей Эстонии. Его умение сочетать неожиданные элементы одежды и аксессуаров создает запоминающиеся образы. Алексей воплощает девиз «быть смелым и ярким» в своих каждодневных нарядах.