Вашей маме ключ не нужен? В парке Тондираба обнаружено «кладбище» забытых вещей

В парке Тондираба неподалеку от баскетбольной площадки, прямиком на домике охраны есть крючок, который заботливо держит на себе ключи-потеряшки.
Внимательные читатели рассказали редакции портала Limon о необычной находке в парке Тондираба. На домике охраны обнаружен маленький крючок, ставший своеобразной «сейфовой» точкой. Здесь каждый может оставить найденные потерянные ключи или другие забытые вещи, чтобы помочь их обладателям вернуть потеряшку и ощутить радость находки.
Среди интересных вещей, замеченных на крючке, была милая розовая сумка-единорог, явно принадлежащая какой-то юной принцессе. Знай, твоя сумочка найдена и ждет в парке Тондираба.