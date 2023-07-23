Вс, 23.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Вашей маме ключ не нужен? В парке Тондираба обнаружено «кладбище» забытых вещей

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Парк Тондираба
Парк Тондираба Фото: Limon

В парке Тондираба неподалеку от баскетбольной площадки, прямиком на домике охраны есть крючок, который заботливо держит на себе ключи-потеряшки. 

Внимательные читатели рассказали редакции портала Limon о необычной находке в парке Тондираба. На домике охраны обнаружен маленький крючок, ставший своеобразной «сейфовой» точкой. Здесь каждый может оставить найденные потерянные ключи или другие забытые вещи, чтобы помочь их обладателям вернуть потеряшку и ощутить радость находки.

Среди интересных вещей, замеченных на крючке, была милая розовая сумка-единорог, явно принадлежащая какой-то юной принцессе. Знай, твоя сумочка найдена и ждет в парке Тондираба.

Фото: Limon
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх