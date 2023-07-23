Вашей маме ключ не нужен? В парке Тондираба обнаружено «кладбище» забытых вещей

Внимательные читатели рассказали редакции портала Limon о необычной находке в парке Тондираба. На домике охраны обнаружен маленький крючок, ставший своеобразной «сейфовой» точкой. Здесь каждый может оставить найденные потерянные ключи или другие забытые вещи, чтобы помочь их обладателям вернуть потеряшку и ощутить радость находки.