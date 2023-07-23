Порядок за 10 минут: 7 советов от горничных пятизвездочных отелей

Хотите, чтобы в вашем доме было так же чисто, как в пятизвездочном отеле? Воспользуйтесь советами специалистов, которые наводят блеск в номерах, во время уборки.

Начинайте с порядка

Прежде всего, расставьте по местам все вещи и предметы. Они не будут мешать во время влажной уборки, а помещение сразу приобретет другой вид. Определите для всего отведенное место, а те предметы, которые вы никак не можете решить, куда поставить, складывайте в боксы для хранения, кофры или коробки. Пусть порядок царит и на туалетном столике, и в ящиках кухни. Без этого чистоты не получится.

Чистите текстиль

Ткани в квартире создают уют, но чистить их иногда очень непросто. Воспользуйтесь лайфхакми: тяжелый плед можно пропылесосить, не снимая с дивана или кресла, шторы просто протереть полотенцем, декоративные подушки постирать или просто выхлопать. Шерсть животных с кресел и обивки легко очищается с помощью обычной резиновой перчатки: намочите ее и пройдитесь по мебели, все волоски прилипнут к перчатке.

Дайте химии время

Пока вы протираете пыль, разбираете вещи, специальные средства могут размачивать грязь в санузлах и на кухне. Залейте или пропшикайте плиту, краны, раковины, туалет и оставьте на 10—15 минут, затем останется лишь протереть их, грязь и жир исчезнут гораздо быстрее.

Блестящее должно сиять