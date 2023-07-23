Порядок за 10 минут: 7 советов от горничных пятизвездочных отелей

Выведите уборку на новый уровень
Хотите, чтобы в вашем доме было так же чисто, как в пятизвездочном отеле? Воспользуйтесь советами специалистов, которые наводят блеск в номерах, во время уборки.
Начинайте с порядка
Прежде всего, расставьте по местам все вещи и предметы. Они не будут мешать во время влажной уборки, а помещение сразу приобретет другой вид. Определите для всего отведенное место, а те предметы, которые вы никак не можете решить, куда поставить, складывайте в боксы для хранения, кофры или коробки. Пусть порядок царит и на туалетном столике, и в ящиках кухни. Без этого чистоты не получится.
Чистите текстиль
Ткани в квартире создают уют, но чистить их иногда очень непросто. Воспользуйтесь лайфхакми: тяжелый плед можно пропылесосить, не снимая с дивана или кресла, шторы просто протереть полотенцем, декоративные подушки постирать или просто выхлопать. Шерсть животных с кресел и обивки легко очищается с помощью обычной резиновой перчатки: намочите ее и пройдитесь по мебели, все волоски прилипнут к перчатке.
Дайте химии время
Пока вы протираете пыль, разбираете вещи, специальные средства могут размачивать грязь в санузлах и на кухне. Залейте или пропшикайте плиту, краны, раковины, туалет и оставьте на 10—15 минут, затем останется лишь протереть их, грязь и жир исчезнут гораздо быстрее.
Блестящее должно сиять
Речь идет о зеркалах, кранах, всех отражающих поверхностей. Приобретите специальные средства и мягкие тряпочки, чтобы наводить блеск во время каждой уборки. Так помещение всегда будет смотреться чистым и ухоженным. Следы мыла или разводы о капель воды убирайте с кранов ежедневно, пока они не застыли, это займет не больше пары минут.
Пульвелизатор
Вместо тазика или ведра с теплой водой вооружитесь пульверизатором с мыльным раствором. Его можно носить в одной руке, пшикать на поверхности, а затем быстро вытирать ее от пыли.
Вместо мыла используйте кондиционер для белья: добавьте колпачок средства на литр воды и с протирайте пыль с этим раствором. Частицы пыли начнут оседать на поверхности гораздо медленнее, а дома появится приятный, свежий запах.
Широкая швабра
Этот гаджет и специальное средство для мытья полов — секрет быстрой и очень качественной отельной уборки. Достаточно пройтись парой движений, не нужно перемывать, избавляться от разводов, а узкое основание позволяет прибраться под диванами и шкафами.
Финальный взгляд
Когда уборка окончена, пройдитесь по всем комнатам и осмотрите их от потолка до пола. Так вы не пропустите пятно на полу, неровно заправленный диван или валяющуюся игрушку. Такие финальные штрихи помогут навести лоск в доме.