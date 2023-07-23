Как отказаться от секса и не задеть чувства мужчины: три простых способа

В отличие от мужчин, женщине необходимо гораздо больше времени, чтобы настроиться на секс. Часто бывает так, что в паре нет сексуальной совместимости — кому-то хочется больше, а второму приходится подстраиваться и вместе с тем страдать из-за такого дисбаланса. Но не расстраивать же партнера? Конечно, нет. Мы подскажем несколько способов отказа от близости, чтобы ваш мужчина не получил жесткий удар по самооценке.

Отложите до определенного времени

Очень часто мужчинам кажется, что если женщина отказала сейчас, то откажет ив следующий раз. Да, им ничего не стоит раздуть страшную версию, что теперь с сексом в их паре будут проблемы. Чтобы впечатлительный партнер себя не накручивал, скажите, что вы не против близости чуть позже, например, ближе к ночи или завтра (по ситуации). Когда вы очерчиваете сроки, вы снижаете напряжение мужчины.

Объясните причину

Отказ в сексе — ситуация, где нельзя хитрить и придумывать то, чего нет. Если обман вскроется, вернуть доверие партнера будет очень сложно. Нередко мужчины связывают женский отказ с нежеланием его как мужчины, а не с тем, что женщина в принципе в данный момент не готова к близости ни в каком виде. Для мужчины эта мысль мучительна. Скажите все, как есть — расскажите, что вас беспокоит, ведь чем больше конкретики, тем меньше вероятность скандала и нарастания напряжения в паре.

Возможна ли замена?