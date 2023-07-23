«Я вас люблю, любил и буду любить»: концерт Макса Коржа в Риге отменен

В своем Instagram Макс Корж подтверждает перенос концерта: «Неприятная новость. Всю ответственность, всю вину беру на себя. Но надо дожать. Я вас люблю, любил и буду любить. Вы меня сейчас ненавидите, я знаю, даже лезть читать комментарии не буду, но надо дожать. Нам этот концерт очень нужен. Нам он нужен не только для отрыва, но и чтобы не сойти с ума в этом сраном животном мире, в котором мы на данный момент прибываем. Осталось немного, большая часть пути уже пройдена»