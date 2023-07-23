«Я вас люблю, любил и буду любить»: концерт Макса Коржа в Риге отменен

Концерт Макса Коржа в Риге, который должен был состояться 29 июля, отменен. Организаторы сообщат о новой дате выступления певца дополнительно. Предположительно мероприятие перенесено на месяц и состоится 2 сентябрь.
«К сожалению, по независящим от артиста причинам, концерт в Риге переносится на месяц. Точная дата будет сообщена в ближайшие дни. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», - написали организаторы на латышском сайте продажи билетов bilesuserviss.lv.
В своем Instagram Макс Корж подтверждает перенос концерта: «Неприятная новость. Всю ответственность, всю вину беру на себя. Но надо дожать. Я вас люблю, любил и буду любить. Вы меня сейчас ненавидите, я знаю, даже лезть читать комментарии не буду, но надо дожать. Нам этот концерт очень нужен. Нам он нужен не только для отрыва, но и чтобы не сойти с ума в этом сраном животном мире, в котором мы на данный момент прибываем. Осталось немного, большая часть пути уже пройдена»
Макса Коржа называют «белорусским Эминемом» и «голосом поколения». Он - единственный исполнитель из Беларуси, который у себя на родине собрал стадион «Динамо» в Минске (35 тысяч человек) - самую большую площадку страны, пишут организаторы.