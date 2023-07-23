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Всех сметет на своем пути: Глоба назвала главного короля фортуны осени - жизнь как в сказке

Limon.ee
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Лев. Царь зверей.
Лев. Царь зверей. Фото: 2021 Photography/Shutterstock

Начнут сбываться мечты.

Астролог Тамара Глоба сообщила, что у Львов, наконец, наступает период везения осенью. Все, что эти люди задумывали много лет назад - начнет сбываться. Им только надо сделать шаг, не побояться.

«Львы будут буквально идти по головам, чтобы достичь своей цели. Всех сметут на своем пути». - заявила она.

Главное, не перестараться и не сделать никому больно. А иначе, в погоне за счастьем, можно переусердствовать.

С другой стороны, по словам Глобы, жизнь Львов в чем-то будет напоминать сказку.

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