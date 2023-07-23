Бузова распахнула рубашку прямо на улице, обнажив «налившееся» декольте: подставила прелести солнцу

Телеведущая поделилась новыми кадрами из Африки. Звезда впечатлила поклонников преобразившейся фигурой.
Артистка продолжает участвовать в новых проектах и часто предстает на публике в ярких образах. На этот раз она снова отправилась на съемки в Африку. С собой телеведущая взяла множество нарядов. Она поправилась, но не перестает заниматься спортом.
На этот раз Ольга облачилась в костюм небесно-голубого цвета. Она предпочла подчеркнуть достоинства фигуры. Артистка позировала на фоне реки. Она решила распахнуть рубашку и подставить солнцу свои прелести. Блондинка сверкнула своей налившейся грудью в лифчике. Она также оголила свой живот, но прикрыла область пупка, скрыв изъяны.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Как красиво! Голубой цвет очень идет!», «Ох, как это красиво! Наряд удачный», «Декольте появилось! Прям настоящий смак», «Две персика налились», – стали писать в Сети.