Бузова распахнула рубашку прямо на улице, обнажив «налившееся» декольте: подставила прелести солнцу

Артистка продолжает участвовать в новых проектах и часто предстает на публике в ярких образах. На этот раз она снова отправилась на съемки в Африку. С собой телеведущая взяла множество нарядов. Она поправилась, но не перестает заниматься спортом.

На этот раз Ольга облачилась в костюм небесно-голубого цвета. Она предпочла подчеркнуть достоинства фигуры. Артистка позировала на фоне реки. Она решила распахнуть рубашку и подставить солнцу свои прелести. Блондинка сверкнула своей налившейся грудью в лифчике. Она также оголила свой живот, но прикрыла область пупка, скрыв изъяны.