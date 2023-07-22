Народные приметы 23 июля: почему этот день считают счастливым

Наши предки в народный праздник 23 июля ходили на реку наблюдать за ряской.
Что нельзя делать 23 июля
- В этот день опасной считается вода. Не стоит купаться в реке или озере, далеко заплывать, выливать отходы в воду, проводить обряды на воде. Пролить воду 23 июля - к несчастью. Также не стоит в этот день допивать воду за другими людьми.
- На реке нельзя срывать кувшинки и приносить их домой.
- Также в этот день не рекомендуется проводить влажную уборку.
- В день Антония нельзя хвастаться, принижать других людей, демонстрировать свое богатство, поскольку этот святой может наказать гордецов.
Приметы погоды 23 июля
- Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Мухи стали агрессивными и сильно жалят - к жаркому и дождливому остатку июля.
- Если на улице не видно бабочек и пчел, то скоро пойдет дождь.
- Гроза 23 июля предвещает богатый урожай в этом году, а также хорошую рыбалку.
- Много ряски на воде - к хорошему урожаю и поздней осени.
- Радуга в первой половине дня предвещает сильный ветер.
- Если стебли картошки подняты высоко, то будет ясная погода, а если поникли и опустились, то скоро пойдет дождь.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.