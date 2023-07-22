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ВИДЕО ⟩ Александр Васильев прилетел из Парижа в Таллинн с важной миссией

Limon.ee
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Александр Васильев в Таллинне.
Александр Васильев в Таллинне. Фото: Анна Малева

Сегодня, 22 июля, в Эстонию из Парижа прилетел российский и французский историк моды, искусствовед Александр Васильев.

Маэстро специально прилетел в Таллинн на «Бал цветов», который завтра, 23 июля, пройдет в в Таллиннском парке Кадриорг, где он станет одним из членов жюри.

«А до этого у меня будет обед с избранными дамами в ресторане La Pineta. Но все места проданы, поэтому я даже и не могу вас и посадить и на коленки», - шутит Александр Васильев.

Смотрите приветственное видео из Таллинна!

Уже 24 июля историк моды отправляется в Хельсинки, а потом в Ригу, и в Лиепае, где у него запланировано множество мероприятий. В Эстонию Васильева привезла Анна Малева, которая на протяжении семи лет организует выступление маэстро в Таллине. 

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