ВИДЕО ⟩ Александр Васильев прилетел из Парижа в Таллинн с важной миссией

Сегодня, 22 июля, в Эстонию из Парижа прилетел российский и французский историк моды, искусствовед Александр Васильев.
Маэстро специально прилетел в Таллинн на «Бал цветов», который завтра, 23 июля, пройдет в в Таллиннском парке Кадриорг, где он станет одним из членов жюри.
«А до этого у меня будет обед с избранными дамами в ресторане La Pineta. Но все места проданы, поэтому я даже и не могу вас и посадить и на коленки», - шутит Александр Васильев.
Смотрите приветственное видео из Таллинна!
Уже 24 июля историк моды отправляется в Хельсинки, а потом в Ригу, и в Лиепае, где у него запланировано множество мероприятий. В Эстонию Васильева привезла Анна Малева, которая на протяжении семи лет организует выступление маэстро в Таллине.