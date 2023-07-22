ВИДЕО ⟩ Александр Васильев прилетел из Парижа в Таллинн с важной миссией

Маэстро специально прилетел в Таллинн на «Бал цветов», который завтра, 23 июля, пройдет в в Таллиннском парке Кадриорг, где он станет одним из членов жюри.

«А до этого у меня будет обед с избранными дамами в ресторане La Pineta. Но все места проданы, поэтому я даже и не могу вас и посадить и на коленки», - шутит Александр Васильев.

Смотрите приветственное видео из Таллинна!