Дочь легендандарного Чарли Чаплина – Жозефина Чаплин скончалась в Париже

Первое ее появление на экране состоялось в 1952 году, когда Жозефине было три года. В течение многих лет она от имени своих братьев и сестер управляла офисом Чаплина в Париже, сообщает.
Шестая из 11 детей легенды кино Чарли Чаплина - Жозефина Чаплин скончалась в Париже. Ее смерть наступила еще 13 июля, но семья официально сообщила о кончине только сейчас. Ей было 74 года, сообщило 21 июля издание The Hollywood Reporter.
Она была третьей из восьми детей легендарного Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О'Нил, с которой они прожили 34 года.
Жозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года в США, в Санта-Монике, штат Калифорния.